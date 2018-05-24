媒體：韓國將考慮美國徵收額外汽車關稅的對策

據彭博社周四報導，韓國產業通商資源部發表聲明稱，韓國政府、汽車製造商和汽車協會將組成工作小組，評估美國 232 調查對韓國汽車產業的影響。

韓聯社同日也報導稱，韓國貿易、工業和能源部門召開了行業會議，與包括現代汽車、起亞汽車和通用汽車韓國公司等代表商議美方的調查將如何影響本國汽車產業。

美國商務部當地時間周三宣布，對進口汽車、SUV、輕型卡車以及廂型車啟動 232 調查，調查將確定進口是否對國內汽車行業造成損害、削弱國家安全。

華爾街日報此前援引知情人士稱，稱川普政府正考慮對進口汽車實施關稅，稅率可能高達 25%。

隨後，韓聯社報導稱，美國對進口汽車徵收新關稅的可能性點燃了韓國汽車行業的憂慮，他們擔心汽車出口市場將由此變得疲軟，競爭也將加劇。

雖然美方此次調查的目標和範圍尚未披露，但韓國汽車製造商擔心，川普政府此舉可能會在短期內為汽車市場增添不確定性。

儘管韓國製造的汽車在 2012 實施的雙邊貿易協定下免除了出口到美國的關稅，但市場觀察人士表示，根據第 232 條款徵收的新關稅可能會對當地製造商和零部件製造商造成沉重打擊。

一位匿名高級官員說：「我們正研究美國汽車調查可能的細節，但還沒有接到美方的任何通知。在美國政府提供更多關於其調查方向的資訊之後，我們將能夠更好地把握對當地汽車行業的潛在影響。」

根據韓國汽車製造商協會（Korea Automobile Manufacturers Association）的數據，去年在海外市場售出的 253 萬輛韓國汽車中，大約有 33% 被運往美國。韓國第第一季出口 178980 輛汽車到關鍵出口市場，年增率下降 22%。

根據美國政府部門的統計，2017 年，美國進口了 830 萬輛汽車，來自韓國的進口車為 93 萬輛，僅次於墨西哥、加拿大和日本，高於德國。

去年，美國向世界其他市場總計出口了將近 200 萬輛汽車，價值 570 億美元。