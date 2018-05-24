新秀麗(01910-HK)未回應沽空機構指控

新秀麗(01910-HK)今早11時18分起停牌，停牌前報30.7元，跌幅9.8%，今早最多急挫12.2%。

沽空機構Blue Orca Capital指控新秀麗誇大帳目，並涉及不當關連交易，新秀麗暫時未回應有關指控。中信里昂指關注Blue Orca對新秀麗的指控。

Blue Orca Capital發表報告指，新秀麗相對高級品牌，其只屬中檔路線，並懷疑新秀麗以發債收購掩飾增長放緩的事實，其現價估值達Burberry等奢侈品牌的高溢價亦不合理，合理價值僅為每股17.59元，若以昨日收市價計，股價應跌近50%。

Blue Orca又質疑，新秀麗行政總裁的學歷未達博士程度，並指行政總裁跟新秀麗的合營公司，有不當的關連交易。

Blue Orca表示，新秀麗以一個中檔品牌充當高檔奢侈品牌，若參考其他中檔品牌價值的企業價值對EBITDA倍數，Blue Orca認為新秀麗估值非常不合理，每股價值僅17.59元，若以昨日收市價計，股價應跌近50%。

Blue Orca Capital為著名沽空機構格勞克斯(Glaucus)創辦人Soren Aandahl新成立的沽空機構。Soren Aandahl日前預告，已銷定目標，唱淡一家大型本港上市公司。

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