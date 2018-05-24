市場預期OPEC將增產 國際油價走跌

根據路透社報導，石油輸出國組織 (OPEC)可能會增加原油產量，藉以補足伊朗、委內瑞拉的供給缺口，受此消息影響，今 (24) 日國際油價走跌。

格林威治時間週四上午 6 點 10 分，布蘭特原油期貨價格，下跌 37 美分 (0.46%)，至每桶 79.43 美元；西德州中級原油期貨下跌 27 美分 (0.38%)，至每桶 71.57 美元。

為回應華府對油價快速上漲的擔憂，OPEC 可能會增加原油產量，補足伊朗、委內瑞拉的供給缺口。

委內瑞拉總統大選落幕，現任總統 Nicolas Maduro 獲得連任，但其「勝選」被認為與買票、重複投票等舞弊行為有關。

對於上述情形，美國嚴厲譴責，稱之為「對民主的侮辱」，並揚言對委國祭出經濟制裁，禁止美國公民與該國進行原油及其他資產交易。

美國先是退出伊朗核協議，現又揚言制裁委內瑞拉，擔憂伊朗和委內瑞拉原油出口大減的情緒，使國際油價大漲。

不過，美國原油庫存意外增加，使油價受到抑制；美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，上週美國原油庫存增加 580 萬桶，高於市場預期。

澳新銀行 (ANZ) 報告指出，在油價大漲的情況下，OPEC 可能會提早結束減產協議，藉以壓低油價。

台北時間週四下午 5 點 18 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.66%，至每桶 79.27 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.50%，至每桶 71.48 美元。