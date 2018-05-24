商務部發文推進農商互聯 助力精準扶貧和鄉村振興

商務部5月24日將印發《關於推進農商互聯助力鄉村振興的通知》(簡稱《通知》)，進一步加強農産品産銷銜接，全面推進農商互聯工作，助力精準扶貧和鄉村振興。

《通知》提出六項重點工作任務：一是構建長期穩定的産銷銜接機製，二是發展新型農業經營主體，三是培育打造農産品品牌，四是打造全産業鏈條標準體系，五是扶持貧困地區農産品産銷對接，六是加強農産品流通基礎設施建設。

商務部新聞發言人高峰說，希望通過努力，推動農産品流通企業與新型農業經營主體進行全面、深入、精準的對接，發展訂單農業、産銷一體、股權合作等模式，實現聯産品、聯設施、聯標準、聯數據、聯市場，打造上聯生産、下聯消費，利益緊密聯結、産銷密切銜接、長期穩定的新型農商關系，推進農業産業現代化，推動城鄉融合發展，拓寬農民增收渠道促進農産品消費升級。

高峰指出，下一步將優先支持在國家級貧困縣開展農商互聯，組織全國優秀的大型農産品批發商、連鎖超市、電商企業等深入貧困地區，發揮其市場資源優勢，與産區和農戶建立穩定的産銷關系，育産業創品牌、促銷售，在精準扶貧和鄉村振興中發揮積極作用。

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