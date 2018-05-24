伊朗開出七大條件敦促歐盟保護核協議 威脅可能重啟核試驗

美國國務卿列出 12 項「重返伊核協議」的條件後，伊朗也向歐盟給出了 7 條「留守伊核協議」的要求。

數小時前，伊朗最高領袖阿亞圖拉阿里 · 哈梅內伊發布了一系列推特，要求歐洲保護伊朗的石油銷售和貿易活動，否則伊朗可能重啟核試驗活動。

美國總統川普 5 月 8 日宣布，美國將退出伊朗核協議，並重啟因該協議而豁免的對伊制裁。伊核協議在 2015 年 11 月由俄、美、中、英、法、德六國與伊朗簽署，美國宣布退出協議後，歐洲英法德三國仍在爭取維繫協議。

5 月 21 日，美國國務卿蓬佩奧提出，伊朗必須爭取 12 條新要求，才能換取新的協議。

伊朗最高領導人稱，美國在過去兩年間屢次違反伊核協議，而歐洲則維持緘默。

「這三個歐洲國家應該證明，他們不會是不誠實、不可信的。」伊朗首腦稱，英法德 3 國在 2004-2005 年間的核談判中失信，歐洲現在應該對此作出彌補。

2004 年 11 月，伊朗與代表歐盟的英法德 3 國在法國巴黎就伊朗核問題達成協議，英法德 3 國承諾向伊朗提供一座輕水反應堆、核燃料以及核技術，並將在經貿合作方面為伊朗提供幫助。為了落實巴黎協議，伊朗與英法德 3 國於 2004 年到 2005 年期間進行了多次談判和會晤，但未達成實質性進展。

「如果我們發現伊朗核協議沒有任何好處，我們的選項之一將會是恢復那些已經取消的（核）活動。」伊朗最高領袖提出以下要求：