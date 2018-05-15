加密貨幣市場：趨勢顯示投資者熱度已退卻？

加密貨幣價格仍像乘坐雲霄飛車，動盪幅度很大，比特幣今年一度跌破 7000 美元關卡，儘管最近有所回升，但綜觀全年來看，2018 年迄今其實比特幣仍處於下跌狀態，並且比特幣也不是唯一正在掙扎的加密貨幣。此外，Google 搜尋趨勢顯示，投資者對加密貨幣市場熱度已退卻。

根據 CoinMarketCap 的數據，比特幣今年年初價格為 14112.20 美元，比 5 月 15 日價格 8757.96 美元高出超過 5000 美元，而比特幣今年高點出現在 1 月 6 日的 17527 美元。

比特幣過去一年的價格走勢 (資料來源: CoinMarketCap)

加密貨幣市場市值第二大的以太幣，價格亦有所下跌，但跌幅沒有比特幣這麼劇烈，今日 (15 日) 以太幣價格為 730.61 美元，年初的價格為 755.76 美元。

瑞波幣則從年初的 2.21 美元下跌至 0.74 美元。比特幣現金從 2534.82 美元下降到 1454 美元，跌幅達 43％。

華爾街因應加密貨幣崛起，提供越來越多不同的措施，高盛將設立加密貨幣交易部門，但交易員似乎反應不大，而 DX.Exchange 宣布與納斯達克合作推出加密貨幣交易平台，展現對加密貨幣的興趣。

加密貨幣新聞網站《cryptocurrencynews.com》指出，加密貨幣市場持續面臨壓力，儘管市場多方人馬多加密貨幣提出支持看法，但市場趨勢顯示，投資者不支持加密貨幣多頭態勢。

Google 搜尋趨勢是分析師用來衡量行業趨勢的最大指標，該趨勢顯示從今年初以來，投資者對「比特幣」的搜尋大幅下滑，對「加密貨幣」的搜尋則是略為下滑。

投資者對比特幣和加密貨幣的搜尋減少 (資料來源: trends.google)

以過去 7 個月來看，目前投資者對比特幣和其他加密貨幣的熱度在正處於最低水平。在面臨政府禁止加密貨幣、與犯罪活動相關聯以及和加密貨幣交易相關的洗錢法案，一般大眾看起來已失去對加密貨幣的信心。

Nvidia 的執行長黃仁勳認為，加密貨幣熱潮正在降溫，加密貨幣相關營收將減少，他表示：「展望第 2 季，加密貨幣相關營收將為第 1 季水平的三分之一左右。」