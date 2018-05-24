美國4月新屋銷售脫離四個月新高 年初數據進一步下修

據美國商務部統計，美國 4 月新屋銷售年化總數為 66.2 萬戶，遜於預期 68 萬戶，3 月前值從 69.4 萬戶下修至 67.2 萬戶，未修正前曾創四個月最高。

4 月新屋銷售環比下滑 1.5%，略好於預期的降幅 2.1%，3 月前值由環比增長 4% 下修至增長 2%。不過 4 月新屋銷售年增率增長率 11.6%。

今年前三個月的數據都被進一步下修，導致今年前四個月的新屋銷售年化總數，較去年同期增長了 8.4%，而非 3 月數據顯示的今年前三個月年增率增速 10.3%，代表銷售動能在放緩。

4 月新屋銷售價格中位數為 31.24 萬美元，年增率上漲 0.4%，3 月價格曾年增率大漲 4.8% 至 33.72 萬美元，一度接近歷史最高水平。銷售速度略微放緩，代表庫存水平有所回升。按目前速度，新屋庫存售罄需 5.4 個月，更接近健康的供求平衡狀態（即 6 個月出清）。

新屋銷售占美國房地產市場的市佔率約為 11%，且每月數據波動較大，不過近年來整體呈現穩步但緩慢上漲的態勢。去年 12 月到今年 2 月，美國新屋銷售曾連續三個月下滑，創 2014 年第一季以來首次，隨後這一趨勢被屢次修正數據抹消。

數據發布後，美元指數漲幅小幅收窄，但各類資產價格整體變動不大。