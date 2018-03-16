迪士尼ESPN前總裁辭職原因：被毒販勒索

迪士尼 Disney（DIS-US）旗下的運動電視台 ESPN 前任總裁 John Skipper 表示，被毒品古柯鹼販售員勒索，成為他辭掉了體育電視台的關鍵原因，而非工作表現或人際關係不佳。

Skipper 在週四（15 日）接受採訪時告訴記者，在未透露毒品販子的姓名下，他於去年 12 月被勒索。Skipper 說，此毒販雖然不是他購買古柯鹼的長期配合銷售員，之前都是「小心翼翼」的購買毒品的他並沒有與對方打過交道。

「他們威脅我後，我立刻明白，會使我和我的家人處於危險之中，同時也會危及我的職業生涯」，Skipper 說。

在事發後，Skipper 便馬上於 2017 年 12 月 15 日與迪士尼執行長 Bob Iger 談論此事，也共同意識到此舉動「已使公司處於無法防衛的狀態下」。隨後，自 2012 年開始領導 ESPN 的 Skipper 於 12 月 18 日辭職，並表示已將尋求藥物濫用問題的治療。

John Skipper / 圖：彭博

Skipper 表示，使用藥物的他屬娛樂性質，並且從未影響他在 ESPN 的工作。對於自己他也未進行辯護，他說「ESPN 總裁迪士尼的高層官員無論如何都不應該與這類事情有瓜葛」。

「雖然藥物使用從未產生任何工作上的影響，但我仍然深感遺憾」。他說，「我願承擔我行為的後果，也是我的責任，與適當的處置，我也必須承認我的判斷力很差」。

他還表示，他虐待女性導致他辭職的謠言與猜測是不真實的，否認有任何不適當的男女關係或性騷擾案件。在經歷勒戒過程中的 Skipper 還是對體育媒體懷有熱忱，並希望未來會以顧問身份重新來過。

「我其實很興奮，」他說。「只能充分利用現在的狀況，我很健康，而且我準備好重新投入這塊領域」。

迪士尼股價週四（15 日）收盤下滑 0.64% 來到 103.24 美元。