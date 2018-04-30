香港新上市制度25年最大改革今落地 李小加詳解改革之路

香港資本市場新的上市制度今 (30) 日正式生效，未有收益的生物科技公司和擁有不同投票權架構的公司，將可以到香港資本市場上市。港交所集團行政總裁李小加昨 (29) 日撰寫網誌表示祝賀，並說明為什麼必須改革。

澎湃新聞報導，李小加在文中表示，大陸推出中國存托憑證 (CDR) 試點，這是勇敢的一步，也是大陸資本市場發展到一定階段之後的必然之選。對於新經濟產業這麼重要的經濟引擎，大陸市場進行發行體制改革來歡迎這些公司上市應該是早晚的事情，不認為它們是為了跟香港競爭而推這個試點。

他指出，一種可能，CDR 是個家數、規模和頻率相對有限的試點，暫不能承載大量新經濟公司的融資需求，對香港市場的實際影響暫時有限。另一種是利用 CDR 的契機全面改革 A 股市場現有發行體制和監管邏輯，對新經濟全面開放內地資本市場，這樣的變化一定會為香港帶來巨大的外溢優勢，反而更加帶動香港市場的發展。

他同時解釋，引入不同投票權架構一定會犧牲投資者保護是一個誤解。這次改革絲毫沒有削弱目前的上市制度為小股東提供的保護。改革後的《上市規則》讓人力資本也被承認和接受，成為獲得控制權的一種方式。換句話說，港交所並沒有改變小股東如何受到保護，只是打開大門，允許控股股東通過不同方式來獲得控制權。

對於選擇生物科技公司作為無營收公司申請上市的對象，李小加表示，主要考慮兩方面的原因：

首先，生物科技公司產品的研發、製造和上市過程都受到國家醫藥監管當局的嚴格監管，它們每一階段的發展都有清晰明確的監管標準和尺度，這一特點使得生物科技公司可以在資本市場上提供清晰具體的披露，供投資者來判斷投資風險。

其次，生物科技行業大發展的春天已經到來，天時 (生命科學、人工智慧、大資料等等科技的突破和相互賦能，生物科技將產生巨大的突破)、地利 (中國面臨嚴重的人口老齡化的問題，大家會越來越關注健康管理和生命的品質)、人和 (監管機構已經認識到了人民的需求，銳意改革藥品審批機制，與國際監管機構合作互認，加快創新藥的研發審批程式) 都具備。

這次改革是香港市場 25 年來最重大的一次上市機制改革，也是最具爭議的一次改革，至於為什麼要改革？李小加說：

1、香港是一個不大的城市經濟體，必須與時俱進、靈活應變，必須超越我們的經濟體量、從全球大局來考慮問題，才能保持國際競爭力。香港的目標是連接中國大陸市場和國際市場，要實現這一遠大目標，就必須密切專注世界經濟和全球市場的發展趨勢，尤其是美國市場上正在發生的事情。

2、香港已是舉世矚目的國際金融中心，但香港沒有以正確的姿勢擁抱新經濟，特別是在容許有特別投票權架構的公司、未有營業收入的公司上市、以及第二上市等重要領域還不夠靈活和開放。在這方面，紐約已經比香港和很多其他市場更有競爭優勢，這也是美國市場能在統領科技革命方面脫穎而出的一大重要因素。

3、從國際競爭趨勢看，香港的國際競爭力正面臨巨大的挑戰，如果香港的上市機制仍然一成不變，將落後於其他主要國際市場，落後於新經濟時代的發展。因此，無論這次改革有多難，都必須成功。