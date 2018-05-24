這5間港股全破發 市值共縮水1700億 恐成新經濟泡沫

香港積極推出 IPO 新規爭取新經濟獨角獸上市，但當中泡沫問題不容忽視。目前香港 5 檔新經濟個股均面臨股價跌破 IPO 發行價的窘境，市值更較此前高點縮水約港幣 1700 億元。

《中國證券報》報導，去年底至今陸續在港交所掛牌的眾安保險 (6060-HK)、閱文集團 (0772-HK)、易鑫集團 (2858-HK)、雷蛇 (1337-HK)、平安好醫生 (1833-HK)5 檔新經濟代表股票，雖在上市之後都迎來市場追捧，但當前股價均已跌破發行價，市值大幅縮水。

眾安保險上市後股價一度逼近港幣 100 元，但 5 月 22 日收盤價港幣 53.1 元，市值幾乎縮水 5 成。閱文集團發行後股價迅速突破 100 港元，但 22 日收盤價僅為港幣 64.5 元，縮水 4 成。易鑫集團以港幣 7.7 元發行價上市後，股價一度站上港幣 10.18 元，但 22 日僅收港幣 3.98 元，較發行價縮水了 48%。

眾安保險股價

上市以來曾以港幣 5.49 元股價，接近港幣 500 億元市值的雷蛇，22 日收盤價為港幣 2.5 元，較發行價跌掉了 54%。而 5 月初上市的平安好醫生，上市首日達到股價最高點港幣 58.7 元，但股價持續走低，22 日收報港幣 52.7 元，同樣跌破發行價。

平安好醫生股價

報導引述華盛資本證券分析稱，導致新經濟個股集體暴跌原因主要是「泡沫」。由於新經濟題材本身的話題性與前瞻性，對券商、市場、上市前投資人來說有足夠動力去炒作，故估值被炒高是必然的，當下泡沫水分逐漸釋放，新經濟公司後續業績增長也還待觀察。

就財務數據來看，眾安保險在 2017 年就虧損人民幣 9.96 億元。平安好醫生自成立以來持續虧損，2015 至 2017 年分別虧損人民幣 3.24 億元、人民幣 7.58 億元、人民幣 10.02 億元。

雷蛇在同期 3 年分別虧損 620 萬美元、2026.3 萬美元、3182.5 萬美元。閱文集團雖在 2016、2017 兩年獲利，但相對於其市值，本益比高達 90 倍。