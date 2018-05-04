新經濟股掛牌後勁不繼 三寶股價紛破底 雷蛇變水蛇

新股市場近期多檔焦點新經濟股掛牌後後勁不繼。去年的「新經濟三寶」閱文 (0772-HK)、易鑫 (2858-HK)、眾安在線 (6060-HK) 已有 2 檔早已破底。

昨 (3) 日這 3 檔新經濟股股價齊創上市新低，閱文一度低見港幣 59.45 元，與招股價港幣 55 元僅差 8% 便破底；易鑫低見港幣 4.12 元，較招股價低港幣 3.58 元；眾安在線低見港幣 52 元，較招股價潛水 13%。雷蛇 (1337-HK) 昨日雖然大漲 7.7%，收報港幣 2.66 元，但仍是較招股價潛水港幣 31.4%。

《星島日報》報導，香港首檔科技金融股眾安在線去年招股反應熱烈，超購 391.74 倍，但人人有份穩中一手。首掛高開後曾升逾 18%，收市較招股價港幣 59.7 元僅高出 9.2%，並於去年 10 月 9 日創上市新高港幣 97.8 元，惟後勁不繼，於今年 3 月 23 日跌破招股價，昨日更跌至上市以來新低港幣 52 元。

眾安在線股價

從「股王」騰訊 (0700-HK) 分拆出來的網絡閱讀平台閱文集團，去年招股受追捧，更一舉成為歷來第二大新股凍資王，凍資逾港幣 5200 億元。掛牌首日高見港幣 110 元，收盤漲 86%，每手帳面賺港幣 1.1 萬元，首日賺錢能力僅次於 2007 年上市的阿里巴巴 (BABA-US)。其後股價逐步回軟，4 月初已跌破港幣 70 元關口，昨日再跌破港幣 60 元關口，下探 59.45 元，創上市以來新低。

閱文集團股價

另一檔帶有騰訊光環的新股易鑫集團以招股上限價港幣 7.7 元定價，掛牌首日高曾見港幣 10.18 元，惟不足 15 分鐘後，即由高位急速回落，以接近全日低位港幣 8.12 元收盤，較招股價僅微升 5.5%。該股上市後第 4 個交易日已跌破招股價，昨日再創新低，收報港幣 4.17 元。

易鑫集團股價

香港首富李嘉誠投資的電競設備商雷蛇 (1337-HK)，是香港首檔電競概念股，上市後雷蛇變水蛇，首日掛牌一度漲逾 40%，但後勁不繼，當日收報港幣 4.58 元，較招股價高 18%。

雷蛇股價

今 (4) 日掛牌的新經濟股平安健康醫療科技 (1833-HK)(又稱平安好醫生)，暗盤價收盤漲約 13%，不計手續費，每手可賺約港幣 700 元。暗盤漲幅雖然接近去年熱炒新股眾安在線的 15%，不過較去年熱門科技新股易鑫升 42%、閱文升 63% 有一段距離。

鑒於新經濟三寶掛牌後股價虎頭蛇尾，後勁不繼，平安好醫生上市後的股價表現將備受關注。