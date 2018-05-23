中滔環保(01363-HK)與玉林市福綿區政府簽訂8億元環保項目

中滔環保(01363-HK)公告稱，2018年5月21日，附屬公司已與廣西玉林市福綿區人民政府訂立框架協議書，雙方同意在福綿區合作建設「廣西玉林市福綿區域城鄉生物質資源化」項目，將建成焚燒處置、綜合利用、安全填埋「三位一體」的先進城鄉生物質資源化處置基地。

項目設計之生物質處置規模為1,000噸/日，併建成相關配套，包括垃圾綜合利用與填埋場，基地建設規劃用地200畝。項目計劃總投資人民幣8億元，其中城鄉垃圾生物質收集體系投資人民幣2億元，資源化電廠投資人民幣4.5億元，填埋場與綜合利用項目投資人民幣1.5億元。項目預計將在框架協議書日期起計兩年内全面陸續建成投産。集團為專業的環保解決方案提供商，為客戶提供一站式、 一體化、量身訂造的綜合環保服務。

集團認為項目的投資與集團的業務策略一緻，可增強其業務併強化集團在行業内的市場地位。項目可以使集團得以擴充廢棄物處理服務之處理規模，併令集團旗下之業務達緻協同效應，加強集團的收益基礎，從而可加強集團之競爭能力。

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