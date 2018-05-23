〈晶電法說〉Mini LED應用下半年小量出貨 預估2020年將占3至4成產能

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (23) 日召開法說，晶電董事長李秉傑表示，Mini LED 應用的手機與電視產品預計下半年小量出貨，隨著市場規模成長，估到了 2020 年，晶電將有 3-4 成產能都會用於生產 Mini LED，看好應用前景發展，而 VCSEL 感測產品部分，今年底前有機會小規模試產。

晶電總經理周銘俊表示，過去 LED 產業有 3 波巨浪，包括照明、背光與手機應用，為產業帶來重大革命，而 Mini LED 與 Micro LED 預期將會是下一個巨浪之一，晶電預期，全球 LED 產業營收規模從 2017 年至 2023 年，年複合成長率將超過 8%，預估 Mini LED 應用在今年下半年小量出現後，將從 2020 年起逐步放量。

談及晶電 Mini LED 應用進展，李秉傑指出，Mini LED 應用的手機與電視產品預計下半年小量出貨，預估到了 2020 年，晶電將有 3-4 成產能都會用於生產 Mini LED，，對未來幾年 Mini LED 應用前景相當看好。

至於 VCSEL 技術部份，李秉傑表示，目前 VCSEL 產品出貨均針對數據網路領域，感測產品部分仍在修正結構與測試中，真正進入小量出貨還需一段時間，或許今年底前有機會進入小規模試產。