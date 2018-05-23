宏達電U12+亮相 加碼推出五月天限量版本 有助Q2業績

宏達電 (2498-TW) 年度旗艦新機 U12 + 今 (23) 日正式亮相，台灣區總經理陳柏諭加碼宣布將推出五月天限量版，新機主打人機互動、照相及攝影 3 大亮點特色，至於價格較前一代貴，主要是因為製作技術較難及零組件價格上漲所造成，他表示，5 月的銷量已有增溫，預期在新機加入下，6 月營運會拉升，可望幫助第 2 季營運。

宏達電指出，U12 + 是 HTC 有史以來屏佔比最高的旗艦手機，6 吋 18：9 全螢幕，搭載 Edge Sense 2，雙主鏡頭及雙前置鏡頭，獲相機拍照評測權威 DxOMark 103 分評價；搭載高通 Snapdragon 845 處理器。

宏達電 U12 + 還將推五月天限量版。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

陳柏諭表示，U12 + 有 3 大賣點，在規格上已具備 LAA 技術，可以配合電信商進行 5G 的先期測試，他說，目前與中華電 (2412-TW) 在 5G 技術的合作仍依進度推動中。

U12 + 將從今日晚由 19 時在 HTC 專賣店及各大網路門市開放預購，共推出 6GB RAM / 64GB ROM 與 6GB RAM / 128GB ROM 兩種版本，建議售價分別為 23900 元及 24900 元，分別較 U11 貴 4000 元及 3000 元。

陳柏諭指出，價格較高主要是因製作技術難度提高，加上手機零組件價格上漲所影響；另外，將推出五月天 HTC U12 + 限量版手機，手機內建獨家桌面及鬧鈴，可以每天聽五月天阿信的聲音起床，他說，限量手機是很特別的版本，將搭配套銷售，價格還未定出，但會貴一些，預計 7 月初開始預購，8 月出貨，至於會限多少量，還在跟五月天討論中。

陳柏諭表示，由於到 4 月正好是新舊機款的交替，影響銷量，5 月因 Desire12 系列上市，且 U11 + 銷售回升，在銷售上出現增溫，較特別的是空機的銷量也有拉升的跡象。

他坦言，499 元吃到飽資費的確對手機的銷售造成影響，但是以宏達電來說，5 月的銷售拉力會回來，6 月新機上市後會對營運有進一步的幫助，5 月的部分主要是在中低階的空機銷售有拉升。