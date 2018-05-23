〈晶電法說〉Q2旺季不旺將是今年谷底 Q3需求可望逐步回溫

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (23) 日召開法說，展望第 2 季，晶電總經理周銘俊指出，今年明顯旺季不旺，背光與照明需求放緩，預期第 2 季將為今年營運谷底，但預期可達單季損平；第 3 季背光與照明需求可望逐步回溫，庫存消化後，拉貨動能也將逐步復甦。

周銘俊指出，去年 LED 產業環境非常好，上半年甚至面臨缺貨狀況，中國競業因而大動作擴產，產能陸續在去年底與今年初開出，導致 LED 市場目前呈現供過於求，市況不如預期。

一般而言，第 2 季為 LED 產業傳統旺季，周銘俊表示，今年卻明顯「旺季不旺」，背光與照明需求放緩，他指出，主要原因在於去年整體需求相對強勁，加上今年有許多體育盛事，業界對今年抱持高度期待，下游終端儲備許多庫存以因應今年需求，但需求卻不如預期強勁。

周銘俊認為，第 2 季將是今年營運谷底，但若以紅光強勁營收抵銷藍光較弱表現，第 2 季應可達損平，預期第 3 季背光需求將慢慢回溫，照明需求也將優於第 2 季，庫存可望逐步消化，加上感恩節等大節慶來臨，拉貨動能預期將逐步復甦，在植物照明、汽車應用等紅外線照明部分，預期第 3 季需求將會持續成長，但藍光照明市場仍過剩。

晶電第 1 季合併營收 51.48 億元，受到市場需求疲弱，加上淡季影響，營收較上季與去年同期衰退逾 1 成，毛利率與營益率分別寫下近 6 季與近 7 季低點，但稅後純益達 4 億元，較上季成長，並較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.37 元。