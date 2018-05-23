中央紀委：用最嚴格製度最嚴密法治保護生態環境

日前，中央紀委官網通報曝光了六起生態環境損害責任追究典型問題。其中涉及上市公司的是中國鋁業蘭州分公司。

具體看，分别是天津市津南區政府及相關部門對小站鎮閥門生産聚集區嚴重污染整改不力;河北省寧晉縣政府和有關部門對企業長期違規排放污染地下水問題查處不力;江蘇省連雲港市相關部門和灌南縣委、縣政府對連雲港化工産業園區内企業違法排污查處不力;安徽省銅陵經濟技術開發區對違法傾倒危險廢物和固體廢物監管不力;重重慶市城口縣市政園林局對渣土場胡亂傾倒渣土、污染環境不及時處置，中國鋁業蘭州分公司和蘭州市有關部門對違規堆放危險固體廢物問題處置不及時、不到位。記者查詢中國鋁業年報發現，此案公司在年報中詳細披露過，包括整改措施。

通報指出，從通報的問題看，通報單位對違反生態環境保護政策法規的行為查處不力，嚴重偏離了中央決策部署，侵害群眾切身利益，製約經濟社會可持續發展，必須嚴肅查處問責。

通報強調，各級紀檢監察機關應精準和有效地開展生態環境保護領域監督執紀問責和調查處置，用最嚴格製度最嚴密法治保護生態環境，讓製度成為剛性的約束和不可觸碰的高壓線。對損害生態環境的地方和單位的領導幹部真追責、敢追責、嚴追責，終身追責;對該問責而不問責的，也要切實追究。

來源：中國證券網

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