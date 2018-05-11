經濟部公布油價平穩機制 沈榮津：30元以上啟動緩漲、下周適用

近期因美國退出伊朗核協議重起全面制裁及中東地區地緣政治干擾，國際油價持續上漲，國內 95 汽油價格逼近每公升 30 元關卡，經濟部長沈榮津今 (11) 日晚間宣布，下周將採行油價平穩機制，95 汽油每公升 30 元以下依油價公式正常漲跌，超過 30 元則啟動緩漲，政府將依級距吸收部分漲幅。

沈榮津表示，經與台灣中油等單位研議後，將採行油價平穩機制，且自下周新油價開始適用，目前規劃為，95 汽油每公升 30 元以下依油價公式正常漲跌。

95 汽油每公升 30~32.4 元，上漲時，少漲 25%；下跌時，少跌 25%，也就是中油和民眾分別負擔 25%、75%；95 汽油每公升 32.5~34.9 元，上漲時，少漲 50%；下跌時，少跌 50%，中油和民眾各負擔 50%。

95 汽油每公升 35 元以上時，上漲時，少漲 75%；下跌時，少跌 75%，中油與政府共同吸收 75%、民眾負擔 25%，但是否由財政部貨物稅吸收，沈榮津表示，目前還未確定。

經濟部表示，為緩和民眾負擔及降低對物價衝擊，特別公布油價平穩機制，因國內所需的油源幾乎全從國外進口，呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。

