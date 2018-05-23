筆電新訂單助陣 美桀6月營收拚新高 下半年還有車燈挹注

電感廠美桀 (5255-TW) 表示，已經順利通過國內 2 大筆電代工廠認證，6 月將正式出貨，單月營收有旺拚新高，另外車用布局也將先在車燈開花結果，預計第 3 季開始出貨，都將是今年營運新動能，推升公司全年營收力拼 20 億元目標。

另外，之前主要動能的電競及挖礦，美桀表示，4 月客戶拉貨確實下滑，不過 5 月開始也已經恢復先前水準，也將為營收增溫。

美桀表示，今年公司遇到 2 大問題，其中一個是新台幣匯率，讓公司今年第 1 季苦吞約 500 萬元的匯兌損失，不過第 2 季應該有機會回沖，甚至還能轉為匯兌收益。另一個問題則是營所稅率增加。

對於今年的主要產品狀況，美桀表示，經過接近 2 年耕耘的筆電，終於取得 2 家客戶認證，同時也已經開始下單，6 月就會供貨，將由重慶廠出貨。美桀預估，一體成形電感出貨量，將從單月 3000 萬顆倍增到 6000 萬顆。

美桀指出，國內主要代工廠，包括鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 及緯創 (3231-TW) 等，他們的筆電產線都在公司重慶廠車程 2 小時範圍內，是公司最大優勢。