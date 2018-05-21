經濟部：4月外銷訂單391.1億美元 為歷年同月新高 月減7.7%

經濟部統計，4 月外銷訂單 391.1 億美元，為歷年同月新高，較上月減少 32.7 億美元或減 7.7%，經季節調整後增 0.5%。與上年同月比較，外銷訂單增加 35.0 億美元或增 9.8%，按新台幣計算增 6.2%。累計 1-4 月外銷訂單 1,570.1 億美元，為歷年同期新高，較上年同期增加 105.5 億美元或增 7.2%。經濟部表示，4 月外銷訂單 391.1 億美元，為歷年同月新高，較上月減 7.7%，較上年同月增 9.8%，為連續 20 個月正成長 (扣除 2 月春節因素)。累計 1-4 月訂單 1,570.1 億美元，亦為歷年同期新高，年增 7.2%。



按貨品類別觀察，資訊通信產品年減 0.3%，主因智慧型手機及電腦逢銷售淡季，市場需求偏弱所致；電子產品年增 12.1%，主因高效能運算、物聯網、車用電子、電競產品、遊戲機等需求增加，帶動晶圓代工、晶片、記憶體、封測、印刷電路板、被動元件等接單成長；光學器材因大尺寸面板進入傳統淡季，需求趨緩，及價格下跌，致年減 9.5%。



傳統貨品接單持續暢旺，年增率均呈二位數成長，其中基本金屬因全球景氣穩健擴張，鋼品需求續增，致年增 16.5%，為連續 21 個月正成長；塑橡膠製品及化學品因國際原油價格上漲，推升石化產品價格上揚，加上需求增加，致分別年增 18.9% 及 24.9%；機械因全球對智慧機械需求持續升溫，加上中國大陸及香港對客製化及自動化設備需求殷切，致年增 18.6%，為連續 21 個月正成長。



展望未來，第 2 季因智慧型手機及電腦需求放緩，恐抑制資訊通信產品之接單動能，而電子產品因高效能運算、物聯網、車用電子及人工智慧等新興科技應用持續發展，可挹注訂單持穩。由於國際油價持續上揚，鋼價維持高檔，加上對自動化機械設備需求持續升溫，致傳統貨品接單可望續強。



據外銷訂單受查廠商對 5 月接單看法，預期接單將較 4 月增加之廠商家數占 24.8%，持平者占 58.1%，而減少者占 17.1%，按家數計算之動向指數為 53.9；按接單金額計算之動向指數則為 60.3，預期 5 月整體外銷訂單金額將較 4 月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 67.2、54.9 及 51.5。

