凱撒今年營運小蹲一下 明年有望再跳高

凱撒 (1817) 受惠農曆春節旺季推升，第一季獲利年增 17.5%，EPS 為 0.78 元，全年營收可望維持個位數成長。不過，新建工程還在耕耘期，初期投入較多，行銷、促銷等壓力也增加，今年營運會「蹲」一下，EPS 恐出現近幾年的首次下滑，但明年在新產品、新產能在國內外市場發酵下，營運將重新跳高。農曆春節前本是最旺月，今年最旺月落在 1 月，也推升第一季合併營收 5.42 億元，年增近 8%，毛利率 31.63%，較去年同期下滑約 0.7 個百分點，營業利益 7964 萬元，母公司業主稅後淨利 5641 萬元，年增 17.5%，EPS 為 0.78 元。



不過，目前台灣市場景氣仍不佳，凱撒除規劃在各區增建展示中心，希望拉高消費者對品牌的認知，並帶動業績向上，也搶進公共工程及新建工程市場，惟初期還在業務耕耘階段，前期費用投入較多。



越南市場方面，第一季業績維持高雙位數成長，今年可望維持高雙位數成長。不過，越南幣貶值，新台幣升值，不利營運表現，且 Toto 在越南市場促銷，對凱撒的產品定價將形成壓力。



整體來看，今年凱撒的營收、獲利有機會逐季成長，全年營收也可望較去年個位數成長，不過，在新產品、新事業初期發展，及研發人員增加下，今年費用支出較高下，今年營運會蹲一下，獲利可能較去年下滑一點，EPS 更可譨出現近幾年的首次下滑，明年營運將重新跳高。