李長榮集團榮科去年EPS 4.28元 最快第2季上市掛牌

電動車崛起帶動全球鋰、銅箔原物料需求大增，李長榮集團旗下電解銅箔供應商榮科 (4989-TW) 去年獲利也亮眼，大增 47.25%，稅後純益 5.99 億元，每股純益 4.28 元。榮科上市申請案已獲證交所審查通過，最快可望在第 2 季或第 3 季掛牌交易。

榮科今日興櫃成交價在 34.11 元，較昨日上漲 0.2 元或 0.59%。

榮科今 (30) 日公布 2017 年財報，營收 37.74 億元，年增 25.95%，毛利率為 23.33%，年增 7.68 個百分點，稅後純益 5.99 億元，年增 47.25%，每股純益 4.28 元。榮科董事會已決議對去年盈餘每股擬配發 2.5 元現金股利，將提交 6 月 22 日股東會討論。

榮科主要產品為高良率利基型銅箔，目前每月產量 1000 噸，2017 年銷售量約 1.1 萬噸，去年銷售應用電動車鋰電池製程占營收約 3-4 成，其他並應用於 PCB 上游銅箔基板生產；該公司今年並將以生產去瓶頸方式小幅擴張產能，法人估首季營收可望維持去年第 4 季 9.64 億元水準

法人指出，榮科銅箔產品已打入美、中、韓等國手機供應鏈，受惠全球電動車產業蓬勃發展，帶動鋰電池產業成長，因此營收與獲利大幅提升。

榮科前 2 月營收 5.63 億元，年減 11.58%。PCB 廠華通 (2313-TW) 也為榮科的股東之一。