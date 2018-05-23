歐元區5月PMI連創新低 歐元大幅下挫跌破1.17關口

台北時間周三下午，歐元區、德國和法國陸續了五月 PMI 初值。除法國 PMI 製造業「倖存」之外，其餘數據均低於分析師預期，紛紛創逾一年新低。數據公布後，歐元兌美元連連下挫，急破 1.17 關口。截至發稿，較最初公布法國 PMI 初值前，歐元已累計下挫 70 點。

歐元區：製造業、綜合業 PMI 均創一年半新低

周三公布的數據顯示，歐元區 5 月製造業 PMI 初值 55.5，不及預期 56.1 和前值 56.2，創 18 個月新低。

此外，歐元區 5 月服務業 PMI 初值 53.9，低於預期 54.7 和前值 54.7，為 16 個月來新低。歐元區 5 月綜合 PMI 初值 54.1，不及預期 55.1 和前值 55.1，創下 18 個月新低。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區五月份 PMI 數據是「又一組令人失望的調查結果」。雖然五月的公共假期較多，給經濟帶來一定不利影響，但是與去年年底相比，潛在的增長勢頭已經放緩，尤其是在出口方面。同時，石油價格的飆升和工資的飛漲持續推動着公司運作成本上升，消費者最終需求的疲軟又意味著企業將把這更高的成本轉嫁給客戶。

歐元區數據出爐後，歐元兌美元再度下挫，跌破 1.17 關口。較最初公布法國 PMI 初值前，歐元已累計下挫 70 點。

德國：綜合 PMI 創 20 個月新低 經濟增長持續放緩

周三稍早公布的數據顯示，德國 5 月製造業 PMI 初值 56.8，不及預期 57.9 和前值 58.1，創 15 個月新低。

德國 5 月服務業 PMI 初值 52.1，低於預期 53 和前值 53，創下 20 個月新低。德國 5 月綜合 PMI 初值 53.1，也不及預期 54.6 和前值 54.6，也創 20 個月新低。

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 表示，五月 PMI 數據顯示德國私營部門經濟還在持續放緩，雖然假期因素是導致數據回落的一個原因，不過，與 2017 年底相比，訂單增長減弱，商業信心指數進一步回落， 這些都帶動了經濟下滑的勢頭。與此同時，由於油價上漲，企業重新面臨成本壓力，加之近期需求降溫進一步擠壓企業利潤率，導致製造業和服務業增長持續放緩。

該數據公布後，歐元 / 美元再次短線下挫 30 餘點，至 6 個月新低 1.1714，下一支撐位在 1.1709。

德國 10 年期公債殖利率延續跌至五周新低 0.516%，日內跌 5 個基點。

法國：綜合 PMI 創 16 個月來新低 私營部門產出增長放緩

周三稍早公布的數據顯示，法國 5 月製造業 PMI 初值 55.1，高於預期 53.7 和前值 53.8，創三個月新高。

不過，法國 5 月綜合 PMI 初值 54.5，不及預期 56.8 和前值 56.9，創 16 個月來新低。法國 5 月服務業 PMI 初值 54.3，同樣低於預期 57.2 和前值 57.4，也創下 16 個月新低。

IHS Markit 經濟學家 Alex Gill 評論稱，

4 月份出現復甦跡象後，5 月法國私營部門經濟增長放緩。此外，綜合 PMI 指數是近一年半來最慢的擴張速度，表明法國私營部門的經濟復甦在第第二季進一步失去動能。

不過，令人欣慰的是，包括產量，新增訂單和就業在內的一系列關鍵指標顯示正在加速擴張，表明法國製造業持續向好。

數據發布後，歐元兌美元短線下挫 30 個點。