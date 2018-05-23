【華冠投顧】被動元件預告在前趨吉避凶…趁台股拉回下一波主流下好離手?!



◆萬里路

中美貿易戰再傳雜音下，全球股市普遍偏弱。台股早盤小漲 + 35 點開出，雖然一度再來挑戰 11000 點；但是在『買盤縮手』下，指數震盪走低，收盤下跌 - 52 點作收，收在 10886 點，成交量 1378 億。

台北股市連續二天開高走低，讓『萬一』的信心壓力更顯的沉重。基本上今天盤面的結構大致上和昨天相同，當指數來挑戰 11000 點時，高檔賣壓雖然略有放大；但是壓回的主因還是『買盤縮手』。目前從期貨的部位來看，外資依舊還是偏多；只是短線還是有一些技術面賣盤壓抑。而整體來看，台股多方並沒有改變；盤勢拉回，只是為了『萬里路』更長!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆武傑關注個股:

1. 台達化 (1309): 受惠 ABS 下游需求依舊強勁、報價走揚，雖上游原料近期波動大，但利差仍維持水準，加上 PS 銷量同步提升，有望帶動第二季營運較去年同期成長。

操作建議：原油價格上揚，帶動塑化報走高；短線資金開始轉入塑化類股。短線支撐：16.8 塊。

2. 斐成 (3313): 107 年第一季財報，累計營收 1 億 0634 萬元，營業毛利 1450 萬元，毛利率 13.64%，營業淨損 1660 萬 5000 元，營益率 - 15.62%，稅前盈餘 5681 萬 2000 元，本期淨利 5621 萬 7000 元，合併稅後盈餘 5621 萬 7000 元，EPS0.67 元。

操作建議： 整體營運尚未見到改善，小心追價風險。短線支撐：45 塊。

3. 智邦 (2345): 首季財報不佳，EPS 僅 0.94 元，創下近五季新低，不過接下來第二季營運，客戶庫存調整及匯率衝擊將有所減緩，後續還有 100G 等新品量產出貨，5、6 月營收會回升，有機會回到 30 億元水準，且第 2 季毛利率也會比第一季來得好，尤其雲端資料中心用 100G 交換器需求將持續到 2019 年，並接上 400G 產品延續成長動能。

操作建議： 營運可望重啟成長，帶動股價跌深強彈。短線支撐：80 塊。

4. 可成 (2474): 可成第 1 季營收、毛利、營業利益皆繳年增佳績，且營收與毛利、營業利益均創首季新高，稅後淨利 36.6 億元，年增 75％，單季每股盈餘（EPS）4.75 元，較去年同期的 2.71 元大幅成長。

操作建議： 籌碼面持續走強，短線可以留意買點。短線支撐：338 塊。

5. 上緯投 (3708): 受制原料漲價、訂單出貨動能復甦趨緩，首季營運吞虧損。原料樹脂 3、4 月價格回落，風電葉片樹脂對大客戶金風出貨持續回溫，加上切入新客戶，第 2 季毛利率、獲利可望較首季改善。

操作建議： 籌碼面依舊相對零亂，整理時間恐怕尚未結束。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有: 1309 台達化、1783 和康生、3527 聚積、3114 好德、3313 斐成、8163 達方、2345 智邦… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作 !

◆弱勢股方面:

2492 華新科、4806 昇華、3026 禾伸堂、6150 憾訊、1586 和勤、2444 友旺… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

