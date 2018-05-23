臨時豁免又要到期了 川普還是沒打算放過歐盟

6 月 1 日，美國對歐盟、加拿大、墨西哥的臨時關稅豁免將再次到期。川普又將作出決定，「永久豁免」「揮手再見」全在他一念之間。

距離到期日還有一周左右時間，《華爾街日報》援引知情歐盟官員表示，川普正在考慮採取措施，將歐盟對美的鋼鋁產品出口削減 10%。此舉表明，歐盟在爭取鋼鋁關稅豁免時所作出的讓步並未讓美國滿意。

5 月 22 日周二，波蘭企業和技術部長 Jadwiga Emilewicz 稱，美國向歐盟開出了兩個選項：一是將進口配額限定在 2017 年美國自歐盟進口額的 90%；二是對超出上述 90% 進口額的部分商品加征關稅。

儘管有歐盟官員稱，進口配額的具體範圍和細節尚未明確，但有歐盟外交人員認為，上述限定的進口配額實屬非法，歐盟決不會接受。

5 月初，歐盟立場曾有所軟化。當時彭博社援引歐盟官員透露，歐盟正努力就金屬關稅與美國協商，或考慮用進口配額換取關稅豁免。另有知情人士透露，歐盟針對這一協議的條件是，美國對歐盟 28 國鋼材和鋁材實施的任何限制都不得低於 2017 年其向美國市場的出貨量。

自川普 3 月底推出鋼鋁關稅新政策後，歐盟一直在努力爭取獲得永久豁免。但時至今日，雙方似乎都沒能摸透對方真正的想法。

歐盟官員透露，美國商務部長羅斯與歐盟貿易委員 Cecilia Malmström 在第一個臨時豁免過期日（5 月 1 日）到來之前已進行了數次談話，試圖達成協議避免關稅，但截至 4 月底仍無明顯進展。

《華爾街日報》周二援引歐盟官員稱，在新的臨時豁免期結束之前，歐盟仍在尋求確定川普到底想要什麼。而 Emilewicz 則認為，美國其實並不知道如何減少歐盟對美出口額，因此，獲得永久關稅豁免還有希望。

此前德法兩國領導人先後訪美，力圖爭取永久關稅豁免。遊說未果之後，德國總理默克爾曾表示，若川普不對歐盟永久豁免，歐盟將準備反擊。

根據歐盟發言人此前透露的最初報復性計劃，歐盟將對美國出口的 28 億歐元（約合 34 億美元）商品加征 25% 的關稅。與美國 2017 年向歐盟出口商品總額 2840 億美元相比，這個數字僅僅是九牛一毛。