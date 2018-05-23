中期大選逼近 川普稱11月前將提出新版減稅方案

美國稅改實施不到半年，川普又想提出新稅改方案。

路透社報導稱，美國總統川普周二表示，他將在今年 11 月之前提議新的減稅方案，研究出台更多減稅途徑和措施，並將與共和黨代表、眾議院籌款委員會 (House Ways and Means Committee) 主席 Kevin Brady 針對此提案進行會面。

除此意向之外，川普並未透露更多細節。

川普提出這一想法或是出於對中期選舉的考慮，今年的美國中期選舉將於 11 月舉行，他所在的共和黨將尋求守住其多數黨的地位。

除了國會選舉，今年的中期選舉還將涉及 36 個州的州長和多個州的議會選舉。市場普遍認為今年的選舉意義重大，其結果不僅會影響到川普的總統權威，還將重塑美國未來多年的政治格局。

目前共和黨依然掌控着眾議院和參議院的多數席位：在眾議院的 435 個席位中，共和黨占據了 241 席；在參議院的 100 個席位中，共和黨占 51 席。如果總統川普和共和黨領袖們想繼續在國會推進他們的法案、確保由總統提名的官員獲得通過，他們就必須設法保住兩院多數黨的地位。

以去年年底的稅改法案為例，雖然國會兩院民主黨人一致投票反對，但共和黨人還是仰仗自己的多數黨地位，最終順利讓法案在兩院獲得通過，並由川普簽署正式成為法律。