川普縮減對中國貿易赤字 只恐補了西牆 挖了東牆

根據 MarketWatch 分析報導，美國年年龐大的貿易赤字，逼得川普總統終於把心一橫，要求中國增加採購美國商品，且一年增加達 2000 億美元。

然而，經濟學家對於此一要求，紛紛表示質疑。喬治梅森大學研究員克莉絲汀 (Christine McDaniel) 說：「看看各行各業情況，要達到此一目標，根本難上加難。」

即使中國真的一年增加採購如此龐大金額商品，結果又會如何？

「中國會向美國購買更多商品，但從其他國家購買的商品則會減少，」克莉絲汀說。「這只是重新組合。」

美國售予中國的商品增加，却可能讓售予其他國家的商品減少，兩者相互抵銷。這對美國整體貿易赤字完全沒有影響。換言之，雙邊赤字只是虛假議題，她說。

貿易談判的焦點應在於，1. 降低或清除關稅及非關稅障礙，創造公平市場。2. 保護智慧財產權，不能讓任何國家以強迫轉移技術，做為在該國家進行交易的成本。3. 強調自由貿易。

畢竟，公平貿易才是投資人關心的事。

明確對單一國家削減赤字，難有成效。美國與中國雙邊貿易赤字有所改變，其實對整體貿易赤字少有影響。

的確，如果中國同意增加購買美國農產品，達到雙方同意的目標，將會是重大新聞。川普可以宣稱勝利，眩耀他的協商本領，風風光光幾天。

然而幾個月後，川普的支持者將發現，美國整體貿易赤字其實並未改變，仍與中國增加採購美國商品之前相同。

2017 年，美國對中國貿易赤字為 3370 億美元。其中商品赤字為 3760 億，勞務盈餘為 390 億美元。

川普總統似乎忽略了美國對中國與全球各國的貿易盈餘。他還忽略了，投資美國 -- 即資金流入 -- 是貿易赤字的另一面。

貿易赤字主要係反應美國消費多過生產，因而以進口填補缺口，投資多過儲蓄，因而自海外進口資金。

年復一年，美國預算赤字持續偏高，却能屹立不搖，主要原因即在外國人願意投資美國，購買美國債券，克莉絲汀說。

因而促使中國增加採購美國商品，並無助降低美國貿易赤字。猶如重新組合桌旁的椅子，並不會讓座位數量增加。