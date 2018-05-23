群聯報喜 成為全球首家PCIe規範SSD控制晶片之合格認證獨立晶片廠

NAND 控制晶片龍頭廠群聯電子 (8299) 宣布，自家最新固態硬碟 (SSD) 控制晶片 PS5012-E12 甫獲 PCIe LOGO 認證，為全球獨立晶片廠首顆基於 28 奈米製程自有 PHY 技術通過 PCIe 協會嚴格數位測試及類比電氣特性之規範的 SSD 控制晶片。群聯董事長潘健成表示: 「今日群聯可以成為全球第一家取得 PCIe 嚴格規範 SSD 控制晶片之合格認證的獨立晶片廠，這不僅僅是技術上的新里程碑，也將在 IP 授權業務方面增添新項目。」



潘健成指出，群聯長年以來投入大量的研發資金及人力，專注於 NAND 控制晶片自主技術研發，跟著晶圓製造技術演進，從微米時代到奈米時代，從最底層的 PHY、MPHY、FPHY 等，到數位整合類比技術等; 另方面，群聯的控制晶片 IC 研發技術也隨著所搭載的 NAND 原廠顆粒技術從 2D 至 3D 製程、從 SLC、TLC 到 QLC 等規格進程發展而累積大量矽智財能量。



由於快閃記憶體終端產品應用愈來愈廣泛，其中於 SSD 應用領域裡，群聯將秉持獨創的一條龍商業模式，所銷售的產品範圍將包括有 SSD 控制晶片 IP 授權、SSD 控制晶片、SSD 儲存解決方案、SSD 成品… 等，積極協助各不同應用終端之客戶擴展市場。



目前市場上頂極 SSD 控制晶片 PS5012-E12 是基於群聯累積多年 PCIe 規格多項自主技術研發實力之成果，由於掌握 PHY 層等級自有技術，PS5012-E12 通過 PCIe 嚴格規範之數位及類比電氣特性測試，於近期取得 PCIe LOGO 認證，其採用的是台積電的 28 奈米製程，搭載 3D NAND Flash，主要介面為 Gen3x4 NVMe，傳輸速度將高達連續讀取 3200 MB/s 及連續寫入 3000 MB/s，4KB 隨機讀取 (IOPs) 速度達 60 萬次，相較於業界同等級晶片高出近 1 倍之多，位居目前業界之冠，其最大容量可高達 8TB，並得以支援 Thunderbolt 3 可攜式外接固態硬碟。



由於 PS5012-E12 之 IOPs 高速效能將可為客戶應用產品帶來速度上的極大優勢，協助客戶拓展頂級儲存應用市場，包括有人工智慧 (AI)、電競 PC / 筆電、商務行動 SSD，以及中小型企業建置虛擬主機之伺服器等企業級高階儲存，因此 PS5012-E12 甫推出目前已經深獲一線國際大廠青睞。

