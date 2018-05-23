推動徵信系統“全覆蓋” 百行徵信23日宣布正式挂牌營業

作為中國唯一一家擁有個人徵信業務牌照的市場化個人徵信機構，百行徵信有限公司5月23日在深圳宣布正式挂牌營業!2018年1月6日，國家正式受理了“百行徵信有限公司”的個人徵信業務申請，這家公司也宣布正式成立，而這就是市場期盼已久的“信聯”。

資料顯示，百行徵信主要採集個人和企業的借貸及其擔保信息、個人負債相關信息等，為依法開展放貸業務的市場主體和其他主體提供徵信服務，與人民銀行徵信中心形成“錯位發展、功能互補”的市場格局，以在全社會範圍内實現個人徵信服務的覆蓋。百行徵信是在央行主導下，由芝麻信用、騰訊徵信、前海徵信、考拉徵信、鵬元徵信、中誠信徵信、中智誠徵信、華道徵信等8家市場機構與中國互聯網金融協會共同發起組建的市場化個人徵信機構，註冊資本10億元。

據悉，百行徵信秉持開放的原則，未來根據市場發展需要將逐步吸納其他擁有穩定數據資源、成熟信息處理技術的大型市場機構加入。

中國互聯網金融協會會長李東榮指出，百行徵信作為市場化經營的個人徵信機構，一方面要始終遵循市場經濟規律，適應個人徵信市場的客觀需要，按照金融監管的要求，依法合規地開展個人徵信業務，為社會提供合格的個人徵信産品;另一方面，要履行社會責任，積極促進金融徵信體系的完善。

來源：中國證券網

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