雷軍回應小米估值區間及路演時間：謠傳

今日有報道稱，小米基石投資近日結束，投行已向市場展開首輪招股詢價，估值區間為630-680億美元。小米預計於兩周之内開始路演，啓動招股。屆時將公布最新的招股書。

報道稱，據被詢價的錨定投資者透露，小米已確定基石投資者人選，為數家重量級國際投資機構，也包括中國國資。每家基石投資者均由雷軍親自拜訪敲定。小米基石投資者中或包括GIC Private Limited(新加坡政府投資公司)和中國人壽。最終招股價、基石投資者名單及認購情況將在招股書中公布。

對此，小米創始人雷軍回應稱是“謠傳”。

5月3日，小米向港交所遞交了上市申請，被認為將是今年全球最大規模IPO。招股書顯示，中信里昂證券、高盛、摩根士丹利為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。

招股書披露，小米2015年至2017年收入分别為668.11億元、684.34億元和1146.25億元，2017年同比增長67.5%;經營利潤為13.73億元、37.85億元和122.15億元，2017年同比增長222.7%;

淨利潤方面，小米2015年虧損76.3億元，2016年盈利4.9億元，2017年再度虧損438.9億元。不過，如果按非國際財務報告準則，2015年，小米經調整虧損人民幣3億元;2016年，小米經調整利潤達人民幣19億元;2017年，小米經調整利潤達人民幣54億元。

來源：一線

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