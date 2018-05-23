大同多事之秋 現增案受阻＋市場派持股大增 林蔚山夫婦面臨重大考驗

大同 (2317) 股權爭霸戰持續上演，三圓機構 (4416) 董事長王光祥家族買下逾 10% 股權，志在進入董事會，而大同 4 億股現增案又遭到金管會駁回，目前大同正補件申覆中，主掌大同營運的林蔚山與林郭文艷夫婦，面臨史上最嚴峻的考驗。不過，大同近日股價仍處於 22-23 元之間震盪整理，週三 (23 日) 小漲，最高來到 23.15 元價位。



金管會證期局週一 (21 日) 對大同現增案停止申報生效，理由包括林蔚山是否仍具「實質負責人」的狀況；而資金貸與越南子公司、大同電信等，是否有尚未改善的情況；另也要求公司說明現增案相關議案在董事會、股東會的適法性；並要求說明此增資用途如用在太陽能轉投資，效益如何控管；以及說明原銀行借款的資金用途，有無達到預期效益等。



儘管一般認為金管會停止申報生效的理由與市場派所訴求的理大致相同，不過，按照程序，如大同補件完成解除疑慮之後，就可重新起算申報生效日。目前大同正準備補件說明。



除了現增案受阻，近日三圓建設關係企業羅德投資、競殿投資與三雅投資公告取得大同股權 10.01%，股權爭奪戰再起。據悉王光祥不排除持續增持股份，並有意參選下屆大同董事，大同高層嚴陣以待。今年股東會將在 6/27 召開，公司派與市場派角力將再度上演。

