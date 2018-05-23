車王電H1獲利將超越去年 攜華德動砸逾20億元建廠 產能上看千台

車王電 (1533) 受惠汽車電子及車用工具明顯成長，上半年獲利將會超越去年全年，下半年隨電池儲能系統開始出貨，法人估，今年全年營收可望成長 20-30%，獲利也將大幅成長。車王電董事長蔡裕慶指出，將與華德動能 (2237) 共同申請於台中加工出口區建設新廠，總投資逾 20 億元，預計 2020 年首季量產，總年產能上看 1000 台。政府推廣電巴政策，而車王電持股逾 52% 的華德動能挾電動巴士國內零件比例 (附加價值率) 超過 50%，確定可獲得中央購車補助款的有利條件，加上產品高 CP 值 (性價比) 的優勢，不僅奪下欣欣客運 12 輛、總計 1.44 億元大型電巴標案外，也將於今年底再獲得其他大型客運採購。



蔡裕慶指出，今年華德動電巴出貨量將從 30 輛，預計明年達到 150 至 200 輛，有鑒於現有生產線產能將達滿載，因此向台中加工出口區爭取，與華德動能共同申請建設總建坪 1 萬坪廠房，若順利獲得主管機關通過，則預計年底動工，2020 年第一季量產。



蔡裕慶表示，首期資本支出約 5 億元，未來 5 年內投入至少 20 億元資金，總年產能為 500-1000 萬台，這將意味華德動往電動車巴士領域發展的企圖心，也擴大底盤與三電 (電池、馬達電控及車身系統控制) 出口，除滿足台灣市場外，也將進軍海外市場，鎖定目標則是車王電有海外子公司的據點，包括東南亞、美國、英國等市場。



車王電今年前 4 月營收 9.29 億元，年增 31.68%，蔡裕慶指出，今年成長動能來自台灣製造出口．包括汽車電子跟車用工具，而電池儲能系統也將於下半年國、內外出貨，海外則以歐美為主，對於今年業績看得「樂觀」。



法人指出，車王電第一季每股盈餘 0.9 元，較去年同期虧損呈現轉盈，預估上半年獲利將會超越去年全年每股盈餘 1.15 元實績，今年全年營收可望年增 20-30%，優於原先預估 10% 的表現。

