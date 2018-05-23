宏盛4元現金股利追平歷史新高紀錄 在雙北持續推案

宏盛建設 (2534-TW) 去年每股純益 4.39 元，該公司董事會決議去年股利擬配發 2 元現金股利及 2 元股票股利，合計 4 元，追平該公司股利發放的新高，同時，宏盛除與長虹建設 (5534-TW) 合作在北市推案之外，近期將推出汐止建案。

宏盛今年第 1 季營收 36.38 億元，較去年同期成長 71.33%，稅後純益 15.61 億元，年者 1.08 倍，每股純益為 2.53 元。

宏盛今年預計有淡海新市鎮的海洋新世界 1 期、2 期及海洋都心 2 期等建案，陸續交屋入帳，董事長林新欽也指出，期待今年營收可以維持正成長。

同時，宏盛也規劃 5 年發展計畫，除與長虹建設合作總銷 60 億元的台北市「帝璽」案已推出外，將在新北市新店、汐止、新莊副都心、北投奇岩等地等陸續推出開發案，最快登場是在汐止總銷 36 億元的住宅案，預計下半年推出，而新店央北重劃區新購建地案，預計明年推出，預估總銷將逾 30 億元。

宏盛去年稅後純益 26.08 億元，年增 2.02 倍 %，每股稅後純益 4.39 元，宏盛去年的好成績來自淡海新市鎮陸續推案，在宏盛新世界 1 期熱銷後，2 期也在今年 1 月進入交屋高峰期，加上一期的餘屋陸續交屋，預計今年 1 期有 7 億元入帳，海洋都心 2 期 100 億元總銷建案，已銷售 7 成，去年已交屋 100 戶，今年將全數交屋，估計今年可以入帳 50 多億元。