車王電首季每股獲利0.9元 全年營收估增10-20%

車王電 (1533) 公布第一季集團合併營收 7.13 億元，較去年同期大幅成長 35%，營業毛利 2.47 億元，毛利率為 34.6%，稅前淨利為 1.15 億，稅後淨利 0.89 億元，每股盈餘 0.9 元，較去年同期虧損呈現轉盈。車王電子第一季獲利大幅提升，除因營收成長外，匯兌損失及投資損失縮減所致，單季每股盈餘 0.9 元，較上季 0.26 元及去年同期每股虧損 0.24 元明顯成長。



車王電自結 4 月營收 2.16 億元，較上月減少 15.78%，年增 22.28%；累計前 4 月營收 9.29 億元，年增 31.68%。



展望今年營運，車王電表示，新推出的電池儲能系統最快於第三季逐步出貨，鎖定台灣和歐美等地外銷市場。法人預估，車王電今年業績可較去年成長 10-20%，下半年業績將優於上半年。