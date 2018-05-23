不講義氣？JCPenney百貨執行長跳槽Lowe's零售商

著名百貨公司 J.C. Penney (JCP-US) 轉虧為盈的前景變得更黯淡。執行長 Marvin Ellison 將跳槽競爭對手零售商 Lowe's (LOW-US)。

JCPenney 股價週二 (22 日) 收盤下滑 6% 至 2.35 美元，而 Lowe's 股價也同時下滑 1.88% 來到 85.75 美元。

JCPenney 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，Ellison 似乎時常跳槽，在接任 JCPenney 執行長前，曾就任另一間競爭對手 Home Depot (HD-US)，同樣為建築產品零售商。Home Depot 週二股價也下跌 1.54% 至 186.87 美元。

雖然目測 JCPenney 最近一期的財報發現，高層似乎把微微成長的營收怪罪於天氣，但 Ellison 似乎對 JCPenney 做出了許多改革，如擴展其家電事業群、及擴展大呎寸服飾產品線。

此外，Ellison 也大幅增加了化妝用品店 Sephora 的數量，提高了店中店模式。

JCPenney 營收圖 / 圖：彭博

Global Data Retail 總監 Neil Saunder 提道，Ellison 的背叛可能表示 JCPenney 下面的路途較難走，而下一位執行長的人選更為艱難。

對於 Ellison 來說，無須太多改革的 Lowe's 應是個不錯的選擇，只需慢慢指導網路商店的進行即可。