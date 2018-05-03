手持Story 梅西百貨開啟「實體」網路概念店

梅西百貨 (M-US) 已經併購了紐約市的概念店商 Story，一間每 4 到 8 週便更換一次設計和產品的「實體」網路概念店。因網路商城的特點為無須重大成本，即可快速更改版面及上下架商品，而 Story 便是利用此概念在實體店面上。

據了解，這次的收購案並不公開價格，而 Story 也為梅西百貨的團隊，帶來了一位新的執行官，估計將能為百貨連鎖店吸引新的客流量，及提供新的客流途徑。

Story 創辦人 Rachel Shechtman 被任命為梅西新「品牌體驗長」。根據發布的消息宣稱，她將致力於「通過梅西品牌提升店內客戶體驗」。

Story 曾為保險公司 Cigna (CI-US) 量身打造了一家專賣店，採用健康主題、特色瑜伽課程、和關於健康護理的小組討論，同時銷售營養產品。

梅西百貨週三 (2 日) 收盤股價上漲 1.95% 至 31.34，重新進入「買入」區間。

Macy's 股價日線趨勢圖

由於美國百貨業客流量，早已遭到電商大舉侵蝕，客流下滑已嚴重影響百貨公司業績，如梅西百貨和 JC Penny (JCP-US) 等皆是遭遇到相同困境，故近期百貨業開始嘗試各種方法來改變他們的零售環境。

如美商 Kohl's (KSS-US) 與亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 合作，讓某些商店成為退貨的地方、JC Penney 則在店內設立 Sephora 精品店、諾德斯特龍 Nordstrom (JWN-US) 在曼哈頓開設了一家男士店，並配有一家稀有運動鞋店、今年 2 月，沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 科技新創 Store No. 8 購買了虛擬實境 VR 公司 Spatialand，預測 VR 有能重塑消費者體驗。”

梅西百貨更似乎在為各種改造做準備，梅西已經宣布計劃在商店中推出虛擬現實家具展示廳，和特別的移動收銀櫃檯。

梅西百貨公司執行長 Jeff Gennette 週三 (2 日) 在同一發布會上表示，Shechtman 的加入將「幫助創造更豐富和吸引人的店內體驗，和品牌激活方式。我們承諾在 2018 年實現增長，這是重要的一步」。