6家維生素公司中報淨利或繼續增長 社保基金搶先布局4隻績優股

受到維生素相關産品價格大幅上漲的影響，絕大部分維生素上市公司一季報業績錶現普遍優良。統計發現，在16家相關上市公司中，除爾康製藥一季報業績出現下降外，其餘15家公司一季報業績全部實現增長。其中，浙江醫藥、冠福股份、新和成、花園生物、金達威、東北製藥、廣濟藥業、仙琚製藥、北大醫藥等9家公司2018年一季度淨利潤同比增長均在100%以上。

據證券日報統計，在已披露中報業績預告的公司中，冠福股份、新和成、金達威等3家公司均預計2018年中報淨利潤同比翻番，分别為408.9%、330%、248.68%。另外，仙琚製藥預計2018年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為10551.85萬元至12986.9萬元，與上年同期相比變動幅度30%至60%;億帆醫藥預計2018年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為48097.35萬元至62562.56萬元，與上年同期相比變動幅度0%至30%;浙江醫藥預計2018年1月份-6月份歸屬於上市公司股東的累計淨利潤同比大幅增加。綜合來看，這6家維生素行業上市公司盈利能力進一步提升，主要受到維生素相關産品價格大幅上漲的影響，相關上市公司中報業績得到進一步上升，推動相關概念股股價錶現頻頻異動引人關註。

值得一提的是，社保基金早在一季度就已對相關概念股進行布局。根據一季報披露顯示，7家相關上市公司前十大流通股股東中出現上述機構身影，合計持股數量1.13億股，合計持股市值約22.55億元。其中，兄弟科技、花園生物、金達威、億帆醫藥等4隻績優股成為上述機構在今年一季度新進增持的品種。

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