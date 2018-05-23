中金研報：進口汽車關稅下調 估中國汽車行業利潤降8-20%

中國財政部週二 (22 日) 公告，自 2018 年 7 月 1 日起降低汽車整車及零組件進口關稅，將汽車整車稅率降至 15%，將汽車零部件稅率降至 6%。中金公司評論認為，這會使中國汽車行業的利潤總額將下降 8%-20%。

據《新浪財經》報導，中金公司認為，降低關稅並加強競爭，短期會壓低中國汽車行業整體的盈利能力，中長期有助於中國汽車行業做大做強。

中金指出，在關稅下調之後，中國進口車的價格預計將下調 8% 左右，中金測算，如果 l 中國國產車價格體系整體下移 1%-2%，拉高銷量 2%-4%，考慮到競爭加劇帶來整體效率提升，則整個汽車行業的利潤總額將下降 8%-20%。

此外，中金認為，長期來看，開放而不是保護會讓中國汽車工業更加強大，競爭加劇將加速行業整合。主因是過度保護讓許多環節存在低效率的產能，競爭加劇將使得從整車到零件再到經銷商，行業集中度都迅速提升，運營效率高、掌握核心技術的企業將會脫穎而出。

國泰君安汽車王炎學團隊指出，進口車關稅下降對國產車的影響好於預期，比預期的影響要好，整車板塊估值將得到修復。建議投資將來能剩下來的整車上市公司 (上汽集團、廣汽集團、吉利汽車為代表)，以及進入資產併購資本整合端的上市公司。

廣發證券汽車張樂團隊表示，此次關稅調整符合預期，對國內汽車市場總體影響可控。主因是一方面中國汽車整車和零部件進口規模總體不大，另一方面進口乘用車價格與國內主流市場重疊度較低。