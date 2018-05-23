瑞銀: 納入MSCI指數 有利提高A股穩定性

A股納入MSCI指數，瑞銀證券中國首席策略分析師高挺，於5月23日媒體電話交流會上表示，由於A股佔比權重初期仍較少，估計只會吸引約180億美元資金流入A股；不過對整體A股市場的信心，則發揮提振作用。4月份，透過滬深港通北上淨流入資金，亦明顯增加至20億美元；偏好板塊包括大消費類和醫療保健類。長遠而言，他估計A股於MSCI新興市場指數權重，由5%增加至20%亦不足為奇，連同H股、ADR等中國企業股票，對MSCI新興指數佔比甚或高達40%。而外資進入A股市場亦將持續上升，2017年初只佔3.2%，至今已提升至逾5%；而據韓國、台灣周邊市場表現，外資比例可以高達30至40%。A股增加外資參與，亦有助A股市場提升國際接合度，以及提高公司治理和監管。

瑞銀中國證券業務主管房東明則預期，雖然全球追踪MSCI新興指數基金，配置A股初段或只有1、2%，未來有機會增至7、8%。中長期而言，更多海外機構投資者參與，有助A股機構化，降低換手率，提高市場穩定性；A股市場亦更趨國際化。

另外，隨著中央對外資放寬內地證券市場准入，瑞銀已提交申請，將內地瑞銀證券的股權比重提高至51%，並將展開資本性業務，如衍生產品、融資融券等業務。對外資券商的開放，他認為亦有助推進內地證券市場國際化進程，向機構化邁進，以及可以推出更多創新產品。

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