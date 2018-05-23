港股盤前—川普言論及消息受惠股 今天市場焦點

今天推介 :

澳優（1717）- 筆者看好其羊奶粉業務，獨立生育傳言應可令股價再創新高。

1）受中美貿易戰舒緩的帶動下，恆指週一高開約 185 點並一度升超過 400 點，但午後有獲利回吐而指數只能收升 186 點，H 股指數和騰訊（700）更要倒跌收場。成交金額按日約持平達 959 億。滬深港通成交金額按日上升約 28% 至 145.4 億，淨流入金額約 6.7 億。板塊方面，出口、航運、燃氣、環保、澳門愽彩及手機設備股表現較突出。相反，煤炭、內房及航空股則較弱。做空方面，佔大市成交回落至 10.9%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區維持在 31600-31699，牛証則上移至 30800-30899。

簡評：筆者曾說過現在港股的投資者信心極之不足，相信這正是週一恆指從高位回落的其中主因。強美元、弱港滙這些基本是近期每次恆指走弱時被濫用的借口；相反，H 股和騰訊的倒跌應該是和 A 股入摩，令部份港股比重下降有關。簡單說，走勢上仍是消息主導，在成交金額未有突破前，輪換買賣依然是主流。筆者覺得週一強勢的出口、航運和澳門愽彩股仍有空間跟進。另外，中興（763）相關及嬰兒 / 教育股理應在今天受追捧（見下列第 2、3 點）。

2）據《華爾街日報》引述消息人士指，美中兩國就解決中興通訊爭端達成共識，美國將取消中興通訊銷售禁令，但中興將被要求大規模調整管理層及董事會。據《每日經濟新聞》指，對更換管理層一事，中興方面回應：消息屬實。

3）彭博引述匿名消息人士指，中國計劃在 2019 年前，全面取消生育限制，解禁後的計劃，將被稱為「獨立生育」。國務院新聞辦公室和國家衞生健康委員會至今仍未回應事件。昨天內地的奶粉及內需等生育概念股全急升。

簡評 ：A 股的相關股票昨天大升，相信會令港股相關股票受熱捧。嬰兒 / 奶粉股可考慮好孩子（1068）、H&H 國際（1112，前稱合生源）和澳優（1717）。恒安（1044）的紙尿片業務也會受惠。教育股應留意有幼兒教育和小學的，睿見教育（6068）和成實外教育（1565）是較合主題炒作的。不過，從一孩政策放寬至二孩政策的經驗，熱潮可能很短暫，如這些股票過份高開，高追是有一定的風險。

4) 受中美貿易戰紓緩的帶動下，美股三大指數週一大升。但週二卻逆轉，川普稱並未與中國就處理中興通訊達成任何協議，亦對最近一輪中美貿易談判的結果不高興，又表示原定 6 月 12 日與北韓領導人金正恩的會晤可能推遲；道指收跌 179 點 （兩日計升約 120 點），標指和納指則分別下挫 9 點及 16 點 （兩日計則升約 11 點及 24 點）。十年期國債債息持平在 3.063%。港股 ADR 上升 54 點，拆合等於恆指 31289 點。

5）個股消息

利好：

檳傑科達（1665）- 第一季盈利按年上升超過 1.3 倍。

艾伯科技（2708）- 預期截至今年 3 月底止全年盈利將按年增加約 25%。

百盛集團（3368）- 截至今年 3 月底止首季盈利按年增 37.63 倍。

利淡：

中移動（941）-4 月 4G 用户出現首次的負增長。

汽車股 - 中國財政部公佈，自今年 7 月 1 日起，將降低汽車整車及零部件進口關稅。汽車整車稅率為 25% 及 20% 的，將降至 15%。新政策已經國務院批准。