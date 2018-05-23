台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月23日

國巨集團董事長陳泰銘再出手併購，將斥資現金 7.4 億美元（約新台幣 220 億元），買下美商普思電子（Pulse Electronics）全數股權，加速國巨集團在第五代行動通訊（5G）和車用電子布局。
中美第二輪貿易磋商剛落幕，中國大陸在開放市場方面立刻有新動作。大陸財政部昨（22）日宣布，自今年 7 月 1 日起，降低汽車整車及零部件進口關稅，整車稅率由 25％降至 15％，零部件稅率則降至 6％。大陸目前是全球最大汽車銷量市場，消息傳出後震動全球汽車業。
「你搶 499 沒？」是 5 月初以來大家見面的問候語，「499 之亂」衝擊未來大半年電信業及通訊行營運；不過，台灣手機市場早在 4 月就已經跌破 50 萬支，創近 10 年來新低，冬天已經提前來臨，在 5 月 499 效應開始發酵後情況會更慘，未來電信及通訊業日子會更難過。
經濟日報
國巨強攻車電 220 億併美商
國銀 Q1 獲利亮眼 大賺 860 億
布倫特油價 再度飆上 80 美元
工商時報
貿易戰休兵 陸大降汽車進口稅
王光祥父子 鯨吞大同 10％股權
美光：記憶體一路好到 2021 年
聯合報
才 5 月... 半個月跳電 7 次
499 之亂 影響台灣 5G 布局
中興通訊恐被重罰、調整管理團隊
蘋果日報
499 之亂手機銷量慘 開啟空機時代
當翟神不再神 8 千萬賠光光
北韓突變臉 文在寅搶救川金會
中國時報
蝦皮 24h 月化訂單逾 30 萬筆
璞園入股寶徠 跨足觀光業
違約交割 6330 萬元 近年罕見大量
自由時報
天使投資啟動 5 年 10 億挺新創
三圓列 10 大股東 大同經營權擂戰鼓
中鋼週五開 Q3 盤價 淡季應無漲價空間