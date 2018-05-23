盤前財經大事搶先讀2018年5月23日

今日操盤前瞻

美國 4 月新屋銷售

日本 5 月製造業 PMI

北韓核試場關閉儀式

法說會：亞聚、亞德客 - KY、美律、新日興、台勝科、開發金、元大金、華立、廣隆、揚博

股東會：和勤、勝一、全友、宅配通、耀勝、堃霖、拓凱、萬在、波力 - KY、信義

除權息：元大美債 20 年、元大美債 7-10

增資股上市：群光、日月光投控

川普對中國貿易不滿意 北韓高峰會恐不舉行 道瓊收低 178 點

川普總統說，與北韓進行的高峰會可能根本不會舉行，他並說對美國與中國的貿易談判不感到滿意，美國股市週二下跌。道瓊工業平均指數收低 178.88 點或 0.72% 至 24834.41。閱讀全文...

顯卡需求降溫 撼訊 4 月轉虧 每股虧損 0.05 元

板卡廠撼訊 (6150-TW) 遭列入警示股，23 日公告 4 月自結營運結果，稅後淨損 140 萬元，較 3 月由盈轉虧，每股淨損 0.05 元，累計前 4 月稅後純益 3.07 億元，每股純益 10.14 元。閱讀全文...

雙 A 營業報告書出爐 宏碁今年強攻 VR 華碩拚電競

國內筆電兩大龍頭雙 A 宏碁 (2353-TW) 及 華碩 (2357-TW) 今年將分別在 6 月 15 日及 12 日召開股東大會，雙方營業報告書揭露今年布局重點。其中宏碁除核心事業 PC 外，數位電子看板、人工智慧及虛擬實境 (VR) 都將成為策略布局地圖之一；而華碩則期待成為電競「產業王者」，導入智能轉型後，未來可望提供智聯服務。閱讀全文...

銀行業 Q1 獲利表現亮眼 淨值規模首次突破 4 兆

金管會昨 (22) 日公布今 (2018) 年第 1 季全體銀行業經營績效和淨值規模，其中第 1 季底銀行業資產總額達 60.66 兆元，為歷年新高；淨值規模則首次突破 4 兆元，年增 2758 億元或 7.4%；稅前盈餘達 959.3 億元，年增 46.6 億元或 5.1%。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉「債務災難」打不倒股市？？

1980 拉美國家、1997 亞洲東南亞國家，多因為美元指數大漲而發生「債務災難」。2018 年是否舊戲重演？運用財務槓桿擴充業績，是每位企業 CEO 必備能力；但企業資本支出投入後，經營績效彰顯與回報時間點，未必符合當時融資時的算計與預期。閱讀全文...