油組傳6月研增產 平抑油價升勢

路透引述消息人士稱，石油出口國組織(油組)可能在6月會議時決定，提升原油出口限額，主要是考慮到伊朗與委內瑞拉的原油供應、因應美國制裁行動而減少的問題，以及油價升勢過急。

油組與其他主要產油國原先同意減產至2018年底，但是全球原油庫存已接近油組心目中的水平，而且油價急升至近每桶80美元。因此，消息人士表示，油組考慮重新增產，以平抑油價升勢。

一名消息人士指出，在6月的會議上，產油國將考慮所有可能方案。另一名消息人士表示，油組也可能容許成員國產量超過限定水平。目前，產油國履行減產承諾比率是166%。

另一名消息人士認為，產油國對下一步做法仍未有共識，但即使增產，也不會即時導致原油供應急增，因為落實有關方案也須時間。

據悉，沙地石油大臣法利赫(Khalid al-Falih)將與俄羅斯能源部長，以及今年輪值油組主席阿聯酋石油大臣，在俄羅斯聖彼得堡會面，討論有關事宜。

此前，油組一直不覺得有需要增產，但委內瑞拉出口量迅速惡化，以及美國很快公布經濟制裁伊朗的消息，正在牽動油組領導人的心意轉變。

來源：信報

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