高盛：未來12個月更高的利率不會扭轉股市趨勢

美國銀行最新基金經理調查顯示，受利率上升和美元走強影響，越來越多的受訪者擔憂經濟增長，並擔心（聯準會）一個「政策失誤」 可能導致經濟衰退，或風險資產暴跌。

利率上漲、美元走強和金融環境普遍收緊，對市場而言都是利空。但問題在於：更高利率抵消更強增長效果，進而施壓風險資產的臨界點在哪？

或者，如高盛分析師 Ian Wright 周一下午提出的：「考慮到美國公債殖利率上升，風險資產可以消化多少更高利率的影響，並且何時從股票轉向債券」，這些是每個人都在問的問題。

對此，Ian Wright 提出兩點意見：

首先，「 隨著美債殖利率上升，美國和全球股市風險溢價下降，意味著股票的價值和債券相比正在下降，（這一點在英國、日本和歐洲並不那麼準確，因為在這些地區債券殖利率走低）。」

其次，由於川普稅改政策，企業收入大大增加，股票絕對估值有所下降，意味著儘管虧損的風險依然存在，但股市周期可能被延長了。

那麼，利率上漲導致股市牛轉熊需要多久呢？Ian Wright 認為，

股票是否會表現更好，「最終更多地取決於經濟增長，而不是利率」。2016/17 更高的利率伴隨的是更強的增長預期，這就是為什麼股市這期間在利率上漲的情況下依舊錶現良好。

但是，在某一時刻，更高的利率將從象徵更快的經濟增速，轉變為代表更緊的金融環境，並且影響增長。

好消息是，根據 Ian Wright 的說法，

」在未來 12 個月內經濟增長將繼續保持強勁，因此單是更高的利率不會扭轉趨勢，儘管這會導致回報減少」。

那麼，12 個月之後會怎樣呢？華爾街的共識是：下次衰退將要到來。