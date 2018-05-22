美股盤中─中國調降汽車關稅 S&P 500與Nasdaq上漲

S&P 500 與 Nasdaq 指數週二中場小幅上揚，擴大昨日的強勁走勢。中國大陸說，將降低汽車與零件的進口關稅，為利多。道瓊工業平均指數開盤走高，隨後則反轉下滑。

台北時間 23:38

道瓊工業平均指數下跌 22.22 點或 0.09% 至 24991.07。

Nasdaq 指數上漲 9.87 點或 0.13% 至 7403.90。

S&P 500 指數上漲 4.57 點或 0.16% 至 2737.58。

中國財政部說，部份汽車關稅將由 25% 調降至 15%，某些零件關稅將調降至 6%，七月一日生效。

該消息公布後，福特與通用股價各上漲約 0.5%。

分析師說，2 月初，川普總統威脅要對美國主要貿易夥伴提高關稅，股市因而受到壓力。現在，該壓力可能已減緩。

美國財政部長梅努欽週一說，美國與中國的貿易談判已達成非常有意義的進展，他指出：「現在就靠我們雙方確保協議能夠執行。」

梅努欽的談話助使道瓊於週一上漲近 300 點。華爾街解讀該談話顯示，美國與中國的貿易緊張已減緩。週一，道瓊自 3 月以來，首度收盤站上 25000 點。

今年初，美國與中國的貿易緊張升高，加上利率上升，通貨膨脹擔憂，使得股市自記錄高點下滑。其後，主要指數則小幅反彈。

但有分析師說，並不太擔憂兩個大型經濟體的緊張升高，因為提高的關稅金額，遠低於減稅金額，約為 20 比 1。