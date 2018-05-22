【華冠投顧】國巨再次發動併購 被動元件族群大漲

藍慶賜 分析師

觀察大盤 30 分鐘 K 線，自 4 月底反彈以來，多頭 5 波上漲型態已見雛形，當然第 5 波出現後，不見得會立刻反轉走跌，在高檔震盪整理後再修正也是常見的。而目前第 5 波出現在前波高點的壓力區，投資人仍需慎防空方的打壓。根據波浪理論，多頭走完 5 波後接下來就是下跌 3 波的修正波。

被動元件龍頭 (2327) 國巨，昨天盤後公佈再次啟動併購活動，被點名有可能被併購對象的股票都出現大漲的行情。今天盤後國巨公佈被併購的對象是美國上市公司普思電子，國巨強調將加強布局車用及工控市場，普思電子年營收 120 億約是國巨營收的 37% 成。

蘋概股 (4943) 康控 - KY、(3406)玉晶光、(3374)精材、(3105)穩懋等已是第 2 天持續強勢，如果蘋概股能持續強勢，就有真正落底反轉的機會，可以等待股價回檔整理時，找尋好的切入點，因為當漲勢確立時不會只漲 1、2 天。

台北國際電腦展 6/5 開始，電競設備仍是今年的重頭戲之一。接下來 6/12 美國有 E3 電玩展，SONY、任天堂、微軟都是電玩展的大咖。6/27 有 MWCS 世界移動大會上海展，包含 5G、物聯網、車聯網、虛擬實景等。可留意相關個股操作機會。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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