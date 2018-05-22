晶心科攜手SiFive 推廣RISC-V生態系統

CPU IP 供應商晶心科技 (6533) 宣布與 ASIC 設計服務及 RISC-V CPU 核心 IP 供應商 SiFive 合作，共同推展 RISC-V。這兩家公司將分別貢獻其在 CPU 開發之獨特專長，支援並擴展 RISC-V 指令集架構 (ISA) 的生態系統，透過開放架構合作，建立處理器創新的新紀元。非營利機構 RISC-V 基金會執行總監 Rick O’Connor 提到：「RISC-V 為晶片設計提供了前所未有的自由環境，促進半導體行業間更強大的協作空間。我們很高興看到 SiFive 和晶心科技的共同參與，擴展 RISC-V 生態系統，使產業中的其他參與者能夠更快速地將基於免費及開放的 RISC-V 指令集所研發的創新設計，快速地導入市場。」



身為 RISC-V 基金會的創始會員，晶心科技，將其設計低功耗、高效能 32/64 位處理器核心之專業經驗帶入 RISC-V 架構的開發中。舉例而言，在近日的巴賽隆納的 RISC-V 研討會上，晶心科技提出了 RISC-V ISA 的延伸指令集，該指令集是基於晶心科技成功的產品 D10 及 D15 處理器的數位訊號處理器指令集 (DSP ISA) 衍伸而來。除此之外，晶心科還推出四款基於 RISC-V 架構，支援浮點運算及 Linux 之最新 CPU Cores, N25F, A25, NX25F 及 AX25。晶心科創新之 ACE 解決方案(Andes Custom Extension)，讓晶心科的客戶可以自行創建獨特之系統架構，並且利用特定領域加速指令，定義進行軟 / 硬體區隔，為他們 SoC 設計提供最佳優化。藉由提供處理器、系統架構、作業系統、軟體工具鍊開發及 SoC 設計平台 IP 等技術，協助客戶大幅縮短產品上市時間，並且在最短的時間成功開發矽晶片。



SiFive 提供之基於雲端計算的軟體即服務 (SaaS)，使其客戶能夠快速且經濟地產出滿足其需求的 ASIC 和 IP 解決方案。SiFive 的使命是通過其 IP 及平台來實現客製化晶片的自主發展。HiFive1 及 HiFive, unleashed 軟體開發板已在 50 餘個國家皆可快速取得。此外，該公司已與多位元客戶就其 IP 和 SoC 產品中展開合作，於 2016 年發佈業界首款以 RISC-V 為核心之 SoC，並於 2017 年 10 月推出業界第一款支持 Linux 之 RISC-V 核心 IP。此外，在 RISC-V 開發團隊所創立的資深團隊帶領下，SiFive 最近完成了 5000 萬美元的 C 輪募資。



RISC-V 是一個開放式的指令集架構 ISA，透過開放標準協作，讓處理器創新進入一個新紀元。RISC-V 指令集架構 (ISA) 發源於學術與研究機構，它提供了可擴充軟 / 硬體在架構上的高度自由，為將來 50 年計算器設計與創新鋪設了新的道路。RISC-V 在技術上成為焦點並掀起一波新高潮，在全球各地蓬勃發展。RISC-V 此一新興的開放式指令集架構，它可以被刪減、可模組化、可自行定製、易於擴充、有利生態系快速成長，目前已有多家知名公司加入 RISC-V 陣營。SiFive 和晶心科技同時選擇上海，作為推動 RISC-V 引領創新風潮的起點。由於 RISC-V 為開放式、可擴展之架構，其應用適用於包含 AI、IoT、ADAS 等新興熱門領域。其具有爆發成長潛能之生態系，更是具有高度價值。

