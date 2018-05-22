VHQ-KY香港子公司引進大陸影視投資 Q3再發動併購朝2019年香港上市

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 公告將擔保其香港子公司發行 1500 萬美金可轉換公司債，並藉此引進 4 家策略投資者，且預計第三季將再併購另一家網劇製作公司，法人指出，未來香港子公司市值將達新台幣 80 億元，並超越 VHQ 台灣母公司市值，2019 年香港上市，母公司釋股利益可期。根據公告，VHQ 香港子公司這次發行 1500 萬美金，Peako Assets Limited、Ooi Thean Yat Ronald Anthony、Grandma''s Holdings Limited、Ooi Keat Bee Carole Ann 這 4 家以策略聯盟方式入股 VHQ 香港子公司，除新加坡富豪 Ooi Keat Bee Carole Ann 外，其它礙於保密條款無法對外公布，未來策略聯盟夥伴全轉換成子公司股份後，將持有整體香港子公司 6% 股權，如以目前市場估值計算，香港子公司市值將可達約新台幣 80 億元。此外，VHQ 香港子公司預計 2019 年香港上市，以提撥 10% 釋股加上香港當地文創本益比 25 至 30 倍左右計算，釋股利益對母公司每股貢獻可期。



VHQ 強調，子公司海外掛牌有利於新增一個融資的平台，並無影響母公司於台灣繼續上櫃情形，而規畫海外上市的子公司將帶給台灣母公司最大的利益。



據了解，騰訊娛樂、阿里影業、百度等均有意入股香港子公司，而這次引進大陸大型企業策略基金投資，有助大幅提高 VHQ 未來的接單動能，公司也不排除下半年再引進大陸影視公司的資金投資 VHQ 香港，確保香港子公司未來業績的成長動能，但母公司 VHQ 還是會主導並持有主要的股權，母公司的營收利潤也會持續連結並隨著子公司的營收利潤成長，確保香港子公司未來的業績。



VHQ 第二季順利完成併購大陸木星公司，跨入網劇及電視影視製作，此次獲得策略基金的投資，VHQ 將在第三季再併購另一家網劇製作及 IP 的影視的大陸公司，啟動 VHQ 在影像後製業務的全方位佈局，並加速公司上下游業務整併計畫。



VHQ 目前為大陸最大的影視及廣告特效後製公司，並積極朝亞洲最大的電影特效後製公司邁進。董事長劉國華指出，今年整體狀態及前景非常不錯，VHQ 在廣告及電影領域站穩腳步後，未來將朝互聯網、電視及遊戲發展，擬與中國網易在遊戲內容上加深合作，成為「泛娛樂產業」，目標今年起 5 年內再成長 5 倍，今年會看到互聯網的發展，明年不排除跨足遊戲，將與中國網易在遊戲內容上加深合作，成為泛娛樂產業。

