【華冠投顧】補量卻開高走低 再度進入整理波機會大



振鴻觀察股：2408 南亞科、1904 正隆、8112 至上、2362 藍天、1723 中碳

加權指數今天收 10938 跌 27 點，量能微增至 1342 億，振鴻上週四的標題提醒大家，『小時線指標大幅修正指數僅小跌，醞釀下一次多頭攻擊』昨天在遇到 10800 及季線雙撐後，拉出長紅上攻，但振鴻也說到，昨天缺點就是量能不足，今天雖然補量了，卻開高走低，但大家也不用太擔心，基本上在上升的季線助力下，只要上周低點不要跌破，台股都還有機會再過高延伸攻擊波。

指標方面，大盤目前 KD 就是在高檔混，接下來的修正只要可以在 50 以上整理就是有利多方，而近期有機會再度進入整理波，持股方面就依策略走就好，不要自己嚇自己然後亂砍亂賣，也不要看到大漲就亂追亂買。

個股方面，昨晚新聞傳大陸 2019 年有機會取消生育限制，今天短線上 2911 麗嬰房、9919 康那香 攻上漲停，相關嬰幼兒概念股也可以觀察注意，若真的取消，這將會是一個長線利多題材。

今天持續看好的【8112 至上】今天量增收盤創新高；上周五提醒過要注意反壓與停利停損的【1314 中石化】連兩日持續走跌。觀察股都是振鴻選股週報裡的標的，後續如何振鴻將持續幫大家追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估

