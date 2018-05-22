【華冠投顧】林驛銘:台股衝上一萬一，矽晶圓扯後腿，得而復失!



美股昨大漲，激勵台股今一度衝上 11034 高點，但在權值股鴻海，大立光等紅翻黑牽制漲勢，指數震盪走低紅翻黑下跌 27 點，以 10938 作收，成交量 1342 億元，價跌量增格局。

台股昨日大漲 135 點，價漲量縮，提醒過 2 點，第一，融資餘額上週五來到 1785 億元，創下近 2 年新高，第二，量能趨勢未轉強，今日價漲量縮，5 日均量 <10 均量。面對今日衝高後震盪走低不意外，符合規劃! 大盤今價跌量增，盤勢仍一樣震盪行情不變，族群 + 個股輪動表現為主。盤面焦點: 被動元件廠龍頭國巨 (2327) 暫停交易，再傳拼購案，其它先漲，華新科 (2492)，鈺邦(6449) 收在漲停，日貿電 (3090)，奇力新 (2456) 大漲。光碟片廠商中環 (2323)，錸德 (2349) 受歸檔光碟產業轉型效益逐漸顯現，近期股價狂飆，盤中雙雙又攻上漲停，再創波段新高! 外電傳出 Tesla 的 Model 3 產能開始增加，相關供應鏈股價也跟著漲，汽車傳動系統製造廠和大 (1536)股價再創本波段新高來到 145.5 元。昨日轉強的光學股玉晶光 (3406)，先進光(3362) 則續漲。其它強勢個股，承啟 (2425)，元太(8069)，潤泰材(8463)，浩鑫(2405) 等漲停，鈺創 (5351)，康那香(9919)，麗嬰房(2911)，康控 KY(4943)，亞電(4939) 等漲幅也逾 7%，表現不俗。弱勢族群為矽晶圓，合晶 (6182)，台勝科(3532)，嘉晶(3016) 等跌幅逾 4%。

台股今日衝上 11000 點，外資小買 4 億元，期貨市場減少 3854 口多單，行情現階段仍是橫向震盪格局，建議漲多族群不避追，鎖定低基期起漲族群。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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