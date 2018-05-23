【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到中美貿易戰轉為緊張加上盤中美股及陸股均出現下跌影響，使得台股呈現開高走低走勢，收盤台股下跌 52.55 點，跌幅 0.48%，台指期跌幅 0.57%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 21.95 億元，三大法人現貨部位賣超 45.07 億元。

《國際金融市場焦點分析》

週二英國央行官員表示預期未來三年，每年將升息 25 至 50 基點，此番談話激勵英鎊於早盤走高，也帶動包括歐元在內的其他貨幣反彈，同時美債殖利率升勢暫緩也使得美元的強勁走勢暫時消退，不過晚間川普表示與北韓進行的高峰會可能根本不會舉行，也對美中貿易談判結果不甚滿意，美股聞訊一反前一日樂觀走勢而下挫，美元也自盤中低點反彈，收斂大部分跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

美中貿易戰風險暫擱，加上委內瑞拉以及中東局勢不確定性，推升 WTI 期貨價格早盤擴大漲幅，一度逼近 73 美元整數關卡，不過晚間川普再度潑冷水，表示六月的川金會可能生變，也對美中貿易談判結果不甚滿意，油價因此隨著股市回吐早盤漲幅；USDA 最新公布的美國冬麥品質僅有 36% 為優良，遠低於五年均質，加上中部平原旱情持續，小麥一反前一日頹勢，大幅收高近 3%。

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